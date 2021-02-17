Ночью спасатели тушили горящий коттедж под Ломоносовым

В ночь на 17 февраля в Ломоносовском районе Ленинградской области в одном из коттеджных поселков произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 4:25. Очевидцы рассказали, что возле сельского поселения Низинское горит дом в дачном поселке «Московка».

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. В коттеджном поселке горел частный дом, площадь пожара составила 150 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось в 6:40. О пострадавших не сообщается. Проводится проверка. Причина пожара устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Лужском районе Ленинградской области под утро сгорела баня. На месте происшествия работали восемь пожарных. По информации регионального управления МЧС, все произошло в переулке Серафимы в деревне Замостье.