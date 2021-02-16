В деревне Замостье пожарным потребовался час на тушение бани

В деревне Замостье пожарным потребовался час на тушение бани
Пожарные тушили огонь около часа. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Лужском районе Ленинградской области под утро сгорела баня. На месте происшествия работали восемь пожарных.

По информации регионального управления МЧС, все произошло в переулке Серафимы в деревне Замостье. Очевидцы сообщили о пожаре в экстренные службы в 04:23. На борьбу с огнем направили дежурные смены 135 и 136 пожарных частей противопожарной службы Ленобласти. На месте ЧП работали восемь человек с привлечением двух спецмашин.

Площадь пожара в бане достигла 15 квадратных метров. Сотрудникам ведомства потребовался час на тушение огня. На месте работает районный отдел надзорной деятельности и профилактической работы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосненском районе ночью вспыхнул дом на 120 «квадратах».

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