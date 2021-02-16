В Тосненском районе ночью вспыхнул дом на 120 «квадратах»

В Тосненском районе Ленинградской области минувшей ночью тушили пожар в частном доме, сообщили в главке МЧС по 47 региону.

По информации ведомства, все произошло в поселке Рябово. Местные жители в три часа ночи позвонили в оперативные службы и сообщили о пожаре на улице Южная. На место происшествия направили дежурную смену 87 пожарной части Ленобласти — всего работало восемь человек с привлечением двух единиц техники.

Пожарные выяснили, что в Рябово горел частный дом на общей площади 120 квадратных метров. Справиться с пожаром удалось за час. Причины возгорания предстоит установить районному отделу надзорной деятельности и профилактической работы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Малой Бухарестской из полыхающего дома вывели 20 человек.