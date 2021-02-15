На Малой Бухарестской из полыхающего дома вывели 20 человек

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Во Фрунзенском районе сегодня вечером, 15 февраля, произошел серьезный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Все случилось на Малой Бухарестской улице. Там загорелась двухкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров. На место прибыли спасатели, которые обнаружили очаг возгорания в одной из комнат площадью 20 квадратных метров. Также огонь успел распространиться на коридор.

Пока одни сотрудники МЧС тушили пожар, другие эвакуировали жильцов дома. На улицу вывели 20 человек. В результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания выяснить не удалось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в общежитии в Яковлевском переулке произошел пожар. Эвакуировали 55 человек.