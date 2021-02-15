В общежитии в Яковлевском переулке произошел пожар. Эвакуировали 55 человек

В общежитии в Яковлевском переулке произошел пожар. Эвакуировали 55 человек
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Утром 15 февраля в общежитии ЗАО «Трест Ленгазтеплострой» в Московском районе произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило около 10:20 мск.

Очаг пожара был обнаружен на втором этаже дома 11 в Яковлевском переулке, сообщили в ГУ МЧС по городу. Площадь пожара составила пять кв. метров. Из здания эвакуировали 55 человек.

К ликвидации пожара участвовали три единицы спецтехники и 15 спасателей. Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. С огнем боролись девять спасателей. Возгорание случилось в ночь на пятницу, 12 февраля, в доме №73 корпус 1 по Северному проспекту.

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