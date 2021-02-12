Пожар уничтожил комнату в «двушке» на Северном проспекте

Пожар уничтожил комнату в &#171;двушке&#187; на Северном проспекте
На место выехали спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Калининском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. С огнем боролись девять спасателей.

Возгорание случилось в ночь на пятницу, 12 февраля, в доме №73 корпус 1 по Северному проспекту. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть около 00:22. Сотрудники оперативно прибыли к месту происшествия на двух спецмашинах

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, на тушение пламени ушло порядка 20 минут. Пожар был ликвидирован к 00:43

Огонь успел уничтожить одну из комнат в двухкомнатной квартире. Причина появления огня устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге потушили пожар, случившийся из-за утечки газа. В результате пожара, кажется, никто не пострадал.

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ГУ МЧС России по Петербургу новости СПб пожар


 

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