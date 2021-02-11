В Петербурге потушили пожар, случившийся из-за утечки газа

В Петербурге потушили пожар, случившийся из-за утечки газа
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Пока что сведения о пострадавших не поступали.

В Санкт-Петербурге сегодня, 11 февраля, прогремел взрыв, после которого начался пожар. В результате обрушился частный двухэтажный дом, а более 70 зданий остались без газа. По предварительным данным, утечка газа произошла в ходе несогласованных дорожных работ – строители повредили газопровод.

Очевидцы рассказывают, что на данный момент огонь в Речном переулке удалось ликвидировать. В результате пожара, кажется, никто не пострадал. На месте работают газовщики, которым предстоит ликвидировать утечку газа, а затем проконтролировать возобновление его подачи в дома.

Известно, что в 73 частных домах временно отключили газ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петро-Славянке после взрыва и пожара отключили газ. Местных жителей просят обеспечить доступ специалистов к газовому оборудованию для его обследования перед включением.

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