В Петро-Славянке после взрыва и пожара отключили газ

Под отключение попали 73 частных дома.

В поселке Петро-Славянка сегодня вечером, 11 февраля, был поврежден газопровод в ходе несогласованных земляных работа. В результате произошла утечка газа с последующим повреждением, о чем Gazeta.SPb сообщили в ГРО «ПетербургГАЗ».

Отмечается, что взрыв случился из-за неосторожности строителей. На место инцидента уже выехали специалисты газовой службы, которые приостановили подачу газа – под вынужденное отключение попали 73 частных дома. После того как пожар потушат, газовики приступят к ремонту поврежденного участка газопровода.

Местных жителей просят обеспечить доступ специалистов к газовому оборудованию для его обследования перед включением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге обрушился частный дом из-за взрыва газа. Отметим, что внутри дома находился человек в момент обрушения. На данный момент его состояние неизвестно.