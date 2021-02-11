В Петербурге обрушился частный дом из-за взрыва газа

В Северной столице случился ужасный инцидент с обрушением частного дома. Жилье не выдержало после взрыва газа. Информация о пострадавших уточняется.

Ситуация со взрывом случилась вечером в четверг, 11 февраля, в доме на Речном переулке. Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на данный момент здание охвачено огнем. На месте работают пожарные расчеты, которые разбирают завалины и ликвидируют аварию.

Отметим, что внутри дома находился человек в момент обрушения. На данный момент его состояние неизвестно. Информации о пострадавших не поступало.

Спецслужбы работают на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося уточняются.

По предварительной информации, взрыв произошел во время реконструкции дороги. Техника повредила газовую трубу, что спровоцировало взрыв и дальнейшие обрушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что спасатели тушили частный дом в Выборгском районе.

Справиться с огнем удалось к 6:50. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Информация по пострадавших не поступала. Причина возгорания устанавливается.