Спасатели тушили частный дом в Выборгском районе

Рано утром 11 февраля в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар. В СНТ «Дружба» загорелся частный дом.

Сообщение о пожаре поступило около 5:47 утра. На участке загорелся частный дом на площади 36 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось к 6:50. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Информация по пострадавших не поступала. Причина возгорания устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в два часа ночи местные жители сообщили в оперативные службы о пожаре в частном доме. Прибывшие на место пожарные выяснили, что огонь распространился по площади 48 квадратных метров.