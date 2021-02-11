Спасатели тушили частный дом в Выборгском районе

Спасатели тушили частный дом в Выборгском районе
К счастью, никто не пострадал. Фото: Baltphoto

Рано утром 11 февраля в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар. В СНТ «Дружба» загорелся частный дом.

Сообщение о пожаре поступило около 5:47 утра. На участке загорелся частный дом на площади 36 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось к 6:50. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Информация по пострадавших не поступала. Причина возгорания устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в два часа ночи местные жители сообщили в оперативные службы о пожаре в частном доме. Прибывшие на место пожарные выяснили, что огонь распространился по площади 48 квадратных метров.

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