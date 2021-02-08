В Лужском районе пожарные за два часа потушили вспыхнувший дом

Информации о пострадавших не поступало. Фото: архив МЧС

Информации о пострадавших не поступало. Фото: архив МЧС

Минувшей ночью в Ленинградской области произошел пожар, с которым сотрудники МЧС справились за два часа.

По информации областного управления МЧС РФ, все произошло в деревне Петровская Горка, что в Лужском районе. В два часа ночи местные жители сообщили в оперативные службы о пожаре в частном доме. Прибывшие на место пожарные выяснили, что огонь распространился по площади 48 квадратных метров.

К борьбе с огнем привлекли дежурную смену 135 пожарной части противопожарной службы 47 региона — на месте происшествия работали восемь человек и две спецмашины.

Ближе к четырем часам ночи возгорание было ликвидировано. О пострадавших не сообщается.

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