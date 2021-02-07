Спасатели достали из воды двух человек на канале Грибоедова

Спасатели достали из воды двух человек на канале Грибоедова
Петербуржцы выходят на лед, несмотря на запрет. Фото: pixabay

В Петербурге два человека провалились под лед в центре города. Понадобилась помощь спасателей.

Инцидент случился в ночь на 8 февраля на канале Грибоедова. Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, спасателям удалось спасти двух провалившихся под лед. На место происшествия быстро прибыли не только специалисты МЧС, но и работники скорой помощи.

Отметим, что пострадавшим оказали необходимое медицинское сопровождение. На данный момент их состояние неизвестно.

Специалисты продолжат разбираться на месте провала под лед для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, что власти Петербурга запретили в этом году выход на лед. Несмотря на морозы, покрытие по-прежнему не плотное. Зачастую, жители города нарушают запрет и попадают в неприятные ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что падение автоледи на иномарке в Неву попало на видео.

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