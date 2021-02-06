Падение автоледи на иномарке в Неву попало на видео

За рулем была девушка. К счастью, она не пострадала. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

За рулем была девушка. К счастью, она не пострадала. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Петербурге случилась жесткая авария. Водительница на белом кроссовере свалилась в Неву на набережной Макарова.

Инцидент случился поздно вечером в субботу, 6 февраля. Об аварии сообщили местные жители «Мегаполису». Однако позднее в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео случившегося.

По словам очевидцев, за рулем «Ниссан Кашкай» была девушка. При падении на лед она не пострадала. На кадрах видно, что машину занесло на трассе. Автоледи могла не справиться с управлением, по предварительной информации. В итоге, автомобиль вылетел в воду, пробив ограждения.

В комментариях подписчики оценили насколько слабые ограждения, а также добавили, что женщина угодила на лед с «разбегу».

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