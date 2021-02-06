На Ленинском таксист увернулся от велосипедиста и врезался в легковушку

Курьер, кажется, не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Курьер, кажется, не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Сегодня, 6 февраля, в Санкт-Петербурге произошла авария с участие курьера на велосипеде. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Ленинском проспекте. Там по непонятной причине чуть не столкнулись таксист и велосипедист. Чтобы этого не произошло, водитель легковушку попытался увернуться, но в итоге врезался в припаркованный автомобиль.

Курьер одной из доставок, кажется, не пострадал, а вот как себя чувствует таксист – непонятно. Остается надеяться, что все живы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД произошло массовое ДТП с каршерингом. Движение на участке оказалось затруднено. Информация о состоянии водителей не приводится, точный участок ДТП не обозначен.