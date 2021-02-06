На КАД произошло массовое ДТП с каршерингом

Сегодня утром на КАД произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали сразу четыре легковых автомобиля.

Дорожный инцидент случился в субботу, 6 февраля. Видеозапись с места происшествия опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах видно, что среди участников столкновения оказался автомобиль каршеринговой службы. Один из подписчиков написал, что дорогу не смогли поделить шесть машин.

«Скорее всего было перестроение», — предложил подписчик.

Движение на участке оказалось затруднено. Информация о состоянии водителей не приводится, точный участок ДТП не обозначен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковой автомобиль снес ограду моста после ДТП на Октябрьской набережной. Машина немного повисла «носом» над замерзшей водой.