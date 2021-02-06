Легковушка снесла ограду после ДТП на Октябрьской набережной

Легковушка снесла ограду после ДТП на Октябрьской набережной
Место ДТП. Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

На Октябрьской набережной в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковушек. Одна из машин снесла ограду моста.

Авария случилась утром субботы, 6 февраля, на участке перед Володарским мотом. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Вроде никто не пострадал. Снесли ограду. Пробки нет», — рассказал автор записи.

На фото видно, что легковушки находятся далеко друг от друга. Машина, выбившая забор немного повисла «носом» над замерзшей водой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Белы Куна произошла лобовая авария с пожарной машиной.

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