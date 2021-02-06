На Белы Куна произошла лобовая авария с пожарной машиной

Судя по всему, спасатели ехали на вызов, но после ДТП вряд ли успели.
Во Фрунзенском районе сегодня, 6 февраля, произошла серьезная авария с участием пожарной машины. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось на улице Белы Куна. Там легковой автомобиль, выезжавший со двора дома, столкнулся с пожарной машиной. Они стукнулись «лбами», так как спасатели ехали по встречной полосе.
Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель автобуса насмерть сбил пешехода в Ленобласти. В 18:40 47-летний водитель автобуса сбил 44-летнего пешехода, переходившего дорогу.