На Белы Куна произошла лобовая авария с пожарной машиной

На Белы Куна произошла лобовая авария с пожарной машиной
В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Судя по всему, спасатели ехали на вызов, но после ДТП вряд ли успели.

Во Фрунзенском районе сегодня, 6 февраля, произошла серьезная авария с участием пожарной машины. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Белы Куна. Там легковой автомобиль, выезжавший со двора дома, столкнулся с пожарной машиной. Они стукнулись «лбами», так как спасатели ехали по встречной полосе.

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель автобуса насмерть сбил пешехода в Ленобласти. В 18:40 47-летний водитель автобуса сбил 44-летнего пешехода, переходившего дорогу.

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