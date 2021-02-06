Водитель автобуса насмерть сбил пешехода в Ленобласти

В Бокситогорском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Полицейские начали проверку по факту аварии.

Трагический инцидент случился в пятницу, 5 февраля, у дома №25 в поселке Сельхозтехника. В 18:40 47-летний водитель автобуса сбил 44-летнего пешехода, переходившего дорогу.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, травмы оказались несовместимы с жизнью. Пешеход скончался на месте происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании водителя автобуса, ставшего виновником смертельного ДТП в Курортном районе.