Водитель автобуса насмерть сбил пешехода в Ленобласти

Водитель автобуса насмерть сбил пешехода в Ленобласти
Водитель сбил пешехода. Фото: pixabay

В Бокситогорском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Полицейские начали проверку по факту аварии.

Трагический инцидент случился в пятницу, 5 февраля, у дома №25 в поселке Сельхозтехника. В 18:40 47-летний водитель автобуса сбил 44-летнего пешехода, переходившего дорогу.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, травмы оказались несовместимы с жизнью. Пешеход скончался на месте происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании водителя автобуса, ставшего виновником смертельного ДТП в Курортном районе.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти наезд на пешехода смертельное ДТП


 

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