Задержан водитель автобуса, ставший виновником смертельного ДТП в Курортном районе

В Северной столице продолжаются разбирательства после смертельной аварии в Курортном районе. Правоохранительные органы задержали водителя автобуса.

Авария случилась 3 февраля около 15:45 на 545 км трассы «Зеленогорск-Приморск-Выборг». Водитель маршрутного автобуса ПАЗ по неизвестной причине не справился с управлением и съехал в кювет. Смертельные травмы получила пожилая пассажирка. Также пострадали еще 4 человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, по факту аварии было возбуждено уголовное дело. Задержанный водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержан бизнесмен, планировавший заказать убийство юриста. Бизнесмен остался без своего бизнеса, поэтому было принято устранить «негодяя».