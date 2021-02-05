В Петербурге задержан бизнесмен, планировавший заказать убийство юриста

В Северной столице стражи порядка смогли пресечь попытку жестокой расправы. Бывший бизнесмен планировал заказать убийство юриста из-за мести.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, задержание случилось 5 февраля на Никольской площади. 58-летний экс-бизнесмен был пойман с поличным.

В ходе расследования полиция установила, что мужчина планирует устранить юриста, который выиграл у него процесс в суде. Бизнесмен остался без своего бизнеса, поэтому было принято устранить «негодяя».

Оперативники провели расследование. Предприниматель несколько раз встречался с «киллером», в роли которого выступал полицейский. Мужчина пытался договорится об убийстве. В итоге, он передал сотруднику органов 5 тыс. долларов, пистолет с глушителем и необходимую информацию.

Сегодня также проходила встреча, на которой заказчика удалось задержать. Теперь в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье приготовление к убийству.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржец подал в суд на сожительницу за попугая и кошку, которые мешают его детям.