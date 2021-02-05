Петербуржец подал в суд на сожительницу за попугая и кошку, которые мешают его детям

Выборгский районный суд рассмотрит заявление о выселение из квартиры кошки и попугая. Мужчина обратился за помощью, так как питомцы сожительницы мешают его детям.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, мужчина приобрел со своей семьей две комнаты в квартире. Третья комната осталась за женщиной с попугаем и кошкой. По версии пострадавшего, женщина ухаживает за своими питомцами в местах общего пользования, что очень сильно мешает семье.

По версии потерпевшего, для его детей важно соблюдение указаний медицинских специалистов. Им необходим гипоаллергенный быт, который не подразумевает контакта с животными. Женщину такие правила не устраивают.

«Истец неоднократно предлагал ответчице удалить кошку и попугая из квартиры добровольно, но успеха не достиг», – говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, мужчина просит, чтобы суд заставил женщину выгнать попугая и кошку из квартиры, а также обеспечить моральную компенсацию в размере 10 тыс. рублей и оплатить государственную пошлину в 600 рублей.

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