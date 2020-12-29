В Пулково «прилетели» 220 волнистых попугайчиков из Киргизии

Попугайчики оказались в полном порядке. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Попугайчики оказались в полном порядке. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В грузовом терминале аэропорта Пулково 28 декабря приземлились 220 попугаев, прибывших из Республики Киргизия и предназначавшихся жителю Санкт-Петербурга.

Инспекторы управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль декоративных птиц и установили, что все попугаи прошли необходимые лабораторные исследования, привиты и обработаны от паразитов. После успешного прохождения проверки всех попугайчиков допустили к дальнейшему следованию.

Отметим, что сотрудникам Россельхознадзора нередко приходится иметь дело с самыми необычными животными и насекомыми, пересекающими границу: волками, мангустами, шмелями, обезьянами, дикими кошками и многими другими.

К примеру, недавно, как писала gazeta.spb.ru, инспекторы контролировали перемещение четырех американских норок и двух сибирских козлов, прибывших из Красноярского парка флоры и фауны в адрес организации, расположенной в карельском городе Сортавала.