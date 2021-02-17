Путин заявил, что Россия не допустит вмешательства в выборы в Госдуму

Путин заявил, что Россия не допустит вмешательства в выборы в Госдуму
Путин добавил, что страна должна поддерживать авторитет. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости любых попыток вмешательства в предстоящее голосование на выборах в Госдуму.

Глава государства заявил на встрече с главами фракций в Госдуму, что сейчас вся страна заинтересована в открытых, честных и достойных выборах на высокой конкурентной основе. По его словам, это важно для ведущих партий и общественных сил, которые не представлены в парламенте, на планируют участвовать в выборах, а также для избирателей.

Путин отметил, что граждане страны должны сделать свой выбор, а задачей властей в этот момент будет защита выбора от любых попыток внешнего вмешательства.

«Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле», — сказал Путин.

Президент добавил, что страна должна поддерживать авторитет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков опроверг сведения о выделении средств на поддержку россиян из-за митингов и выборов.

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