Судьба сквера в Кузнечном переулке вновь на волоске, но активисты готовы отбивать его даже через суд

Судьба сквера в Кузнечном переулке, где хотели построить новое здание музея Достоевского, вновь на волоске. Казалось, угроза отступила после того, как территорию вернулись в список зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) в рамках первых чтений закона. Постоянная комиссия по городскому хозяйству ЗакСа, судя по всему, решила настаивать на обратном. К своему разрешению ситуация может приблизиться уже завтра, 18 февраля.

В четверг, 18 февраля, пройдет очередное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам. Именно на нем, как ожидается, могут принять решение по всем поправкам в закон о ЗНОП, после чего он отправится к ЗакС на второе чтение.

Среди вопросов, которые предстоит решить, — внесение сквера в Кузнечном переулке в список зеленых зон.

Как отметил в разговоре с Gazeta.SPb руководитель движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров, он рассчитывает, что комиссия все-таки примет адекватное решение и защитит сквер от застройки.

Высока ли такая вероятность, пока не ясно. Дело в том, что в начале февраля стало известно о желании комиссии исключить сквер из перечня ЗНОП. Об этом ранее сообщал депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. Он подчеркнул: сквер был внесен в перечень во время первых чтений изменений в закон о ЗНОП самим губернатором Александром Бегловым. Теперь, судя по всему, позиция Смольного могла измениться. Правда, в ответе депутату из городской администрации отметили: этот вопрос предстоит решать парламентариям во время вторых и третьих чтений законопроекта.

«Я внес «контрпоправку» ко второму чтению – все-таки вернуть сквер. И буду ее отстаивать. Застройка недопустима. Пока не ясно, когда второе чтение, но ясно, что не раньше марта», — сообщил около недели назад Борис Вишневский.

Жители Центрального района, между тем, продолжают народные сходы в защиту сквера. Как уточнил Gazeta.SPb Ярослав Костров, работа не останавливается – и жители, и активисты постоянно отправляют письма депутатам ЗакСа.

«Мы оставляем право на выход в суд, но надеемся, что вопрос будет решен полюбовно. Жители ни при каких обстоятельствах не пустят никого в сквер», — заключил активист.

Отметим, что история с застройкой сквера в Кузнечном переулке тянется не один год. Фонд «Петербург Достоевского» хочет разместить там новое здание музея писателя по проекту архитектора Евгения Герасимова. Градозащитники и местные жители считают, что здание по современному проекту уничтожит дух уголка старого Петербурга и лишит жителей центра важной зеленой зоны. Музей же при этом настаивает на необходимости новых помещений, чтобы развивать проекты полноценно.

Еще в 2018-м году губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал жителей и высказался против строительства в сквере. Какое решение будет принято теперь, в юбилейный 200-й год со дня рождения Федора Достоевского, — вопрос.