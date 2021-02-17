В Петербурге ищут двух маленьких девочек

Школьницы пошли гулять и пропали.

В Санкт-Петербурге сегодня, 17 февраля, стало известно о пропаже двух маленьких девочек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по городу и Ленинградской области.

Школьницы восьми и девяти лет находились в гостях, а затем пошли погулять. Известно, что перед пропажей они находились в Пушкинском районе. Непонятно, где они сейчас находятся, дети не выходят на связь.

Одной девочке на вид восемь лет, у нее худощавое телосложение. Она была одета в розовую куртку и шапку. Второй девочке девять лет, у нее светлые волосы и синяя куртка.

«Полиция просит граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении школьниц, обращаться по телефонам 573-18-90 или 102»,

— информирует ГУМВД.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве вышла из такси и обнаружила пропажу миллиона. Девушка забыла сумку с телефоном и документами в машине.