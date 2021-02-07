В Москве вышла из такси и обнаружила пропажу миллиона

В Москве вышла из такси и обнаружила пропажу миллиона
Девушка оставила сумку в машине. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Девушка забыла сумку с телефоном и документами в машине.

В Москве девушка не досчиталась миллиона рублей после поездки на такси. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Гражданка рассказывает, что забыла сумку с телефоном и документами в машине. После поездки она обнаружила, что с банковского счета сняли более одного миллиона рублей. Она считает, что деньги мог украсть водитель.

В результате было возбуждено уголовное дело из-за кражи. Непонятно, задержан ли подозреваемый.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что таксист мастурбировал на глазах у пассажирки в Петербурге. Шокированная петербурженка засняла происходящее на видео и попросила мужчину продолжить поездку, так как боялась опоздать на регистрацию.

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