В Москве вышла из такси и обнаружила пропажу миллиона

Девушка забыла сумку с телефоном и документами в машине.

В Москве девушка не досчиталась миллиона рублей после поездки на такси. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Гражданка рассказывает, что забыла сумку с телефоном и документами в машине. После поездки она обнаружила, что с банковского счета сняли более одного миллиона рублей. Она считает, что деньги мог украсть водитель.

В результате было возбуждено уголовное дело из-за кражи. Непонятно, задержан ли подозреваемый.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что таксист мастурбировал на глазах у пассажирки в Петербурге. Шокированная петербурженка засняла происходящее на видео и попросила мужчину продолжить поездку, так как боялась опоздать на регистрацию.