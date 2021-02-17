В Финляндии нашли новый штамм коронавируса

В Финляндии коронавирусом заразились более 50 тысяч человек. Фото: https://pixabay.com

В Финляндии коронавирусом заразились более 50 тысяч человек. Фото: https://pixabay.com

Штамм имеет черны британского и южноафриканского вариантов.

В Финляндии заявили об обнаружении нового штамма коронавируса, который получил название Fin-796H. Его нашли в лаборатории Vita, пишет 17 февраля РИА Новости.

Штамм не смог определить почти ни один из рекомендованных ВОЗ ПРЦ-тестов. Эксперты отметили, что он представляет из себя смесь британского и южноафриканского вариантов, а способ его распространения может отличаться от остальных.

Напоминаем, что во всем мире найдены уже несколько штаммов коронавируса. Некоторые из них считают более опасными, чем наиболее распространенный. Финляндские ученые считают, что обнаруженный штамм заслуживает отдельного внимания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Финляндии подготовят в апреле сертификаты о вакцинации от Covid-19. Власти страны уже примерно просчитали траты и готовятся к созданию платформы. Нововведение может обойтись Хельсинки в 3,5 млн евро.