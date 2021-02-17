В Финляндии подготовят в апреле сертификаты о вакцинации от Covid-19

Власти Финляндии приняли решение о выпуске электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Проект оценивается в 3,5 млн евро.

Об этом стало известно в среду, 17 февраля. Как сообщает yle.fi, проект сертификатов для привитых планируют запустить к концу апреля текущего года. Власти страны уже примерно просчитали траты и готовятся к созданию платформы. Нововведение может обойтись Хельсинки в 3,5 млн евро.

Отметим, что на данный момент в Финляндии нестабильная обстановка с коронавирусом. Есть ряд регионов с массовой заболеваемостью горожан. Кроме этого, возможно резкое ухудшение ситуации и по всей стране.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Финляндия ужесточит правила въезда из-за мутации Covid-19. Согласно нововведению, страна будет обязана подготовить и организовать обязательное тестирование на коронавирус для всех въезжающих.