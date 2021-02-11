Финляндия ужесточит правила въезда из-за мутации Covid-19

Финляндия ужесточит правила въезда из-за мутации Covid-19
Финляндия вводит новые меры защиты от коронавируса. Фото: pixabay.com

Власти Финляндии рассматривают вариант с ужесточением мер пропускного режима в страну из-за коронавируса. Теперь каждый при въезде будет обязан проходить тестирование на инфекцию.

Как сообщает портал Yle, соответствующий нормативный акт будет подготовлен уже в пятницу, 12 февраля. Согласно нововведению, страна будет обязана подготовить и организовать обязательное тестирование на коронавирус для всех въезжающих.

Такое решение было принято после того, как министерство здравоохранения Финляндии заявило о распространении в стране штамма коронавируса. По мнению ведомства, все новые случае инфекции к маю будут вызваны новыми мутациями Covid-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Финляндия закрывает пропускной пункт Иматра на границе с Россией.

В Финляндии власти решили на время закрыть один из пограничных пунктов на российской границе, сообщила на пресс-конференции глава финского МВД Мария Охисало.

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