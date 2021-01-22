Финляндия закрывает пропускной пункт Иматра на границе с Россией

Финляндия закрывает пропускной пункт Иматра на границе с Россией
Финляндия все еще считает Россию недостаточно безопасной с точки зрения эпидемиологической обстановки. Фото: pixabay.com

В Финляндии власти решили на время закрыть один из пограничных пунктов на российской границе, сообщила на пресс-конференции глава финского МВД Мария Охисало.

Речь идет о пункте пропуска Иматра, в который с российской стороны можно попасть через Светогорск в Ленинградской области. Пункт пересечения границы закрывают для пассажирского движения, грузового трафика это не коснется. Он прекращает свою работу на следующей неделе, 27 января. Об этом сообщает ТАСС.

Ограничения на границе с Россией и рядом других стран, введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, продлеваются до 25 февраля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Финляндия ужесточает контроль за въезжающими россиянами из-за пандемии.

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