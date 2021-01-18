Финляндия ужесточает контроль за въезжающими россиянами из-за пандемии

Прибывающие в Финляндию россияне будут подвергаться более строгой проверке на коронавирус. Пассажиров намерены тестировать непосредственно в пункте пропуска на юго-восточной границе страны.

Об этом стало известно в понедельник, 18 января. Добровольное тестирование на новый вирус будет проводиться ежедневно с 10:00 до 18:00 на пограничном пункте Ваалимаа («Торфяновка»).

Как сообщило Генконсульство Финляндии в Петербурге, стартует нововведение во вторник, 19 января.

В пунктах пропуска «Иматра» («Светогорск») и «Нуйямаа» («Брусничное») людям будут раздавать анкеты с вопросами о состоянии здоровья. Тестирование пройдет до 7 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией. Рейсы по указанному направлению будут вылетать из Москвы несколько раз в неделю.