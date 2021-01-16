Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января

Решение о возобновлении авиасообщения было принято исходя из названных ранее критериев: 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней не более 1, и на основе принципов взаимности. Фото: pixabay

Решение о возобновлении авиасообщения было принято исходя из названных ранее критериев: 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней не более 1, и на основе принципов взаимности. Фото: pixabay

С 27 января Россия возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Финляндией, Индией и Катаром. Рейсы в эти страны будут вылетать из Москвы несколько раз в неделю.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в субботу, 16 января. Такое решение было принято по итогам обсуждения эпидемиологической обстановки в этих странах. Из Москвы в Ханой (Вьетнам), Дели (Индия) и Хельсинки (Финляндия) самолеты будут летать дважды в неделю, в Доху (Катар) — трижды. Кроме того, в рейсы в Хельсинки будут осуществляться два раза в неделю из Петербурга.

Также в штабе готовы увеличить число регулярных рейсов из Москвы в Каир до пяти раз в неделю. Россиян, тем не менее, призывают не забывать о правилах санитарной безопасности в общественных местах и во время путешествий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Москве задержали вылет 18 рейсов из-за снегопада.