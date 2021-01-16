В Москве из-за снегопада задержали 18 авиарейсов

В столице России уже несколько дней подряд идет снегопад. На этот раз он смог повлиять на работу всех аэропортов города. На данный момент задержано порядка 18 рейсов.

Об этом стало известно днем в субботу, 16 января. Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», на данный момент в небо не могут подняться 18 самолетов. Речь идет о четырех рейсах из Домодедово, пяти из Шереметьево и о восьми из Внуково. Однако онлайн-табло показывает о работе в штатном режиме.

Кроме этого, в Домодедово один запланированный рейс и вовсе отменили.

Отметим, что в столице России уже несколько дней не самая летная погода. В Москве третьи сутки идут снегопады, которые влияют на работу многих структур. Так число осадков за прошлые два дня увеличилось на 14 сантиметров. При этом в городе сильный мороз, – температура воздуха может опуститься до -25 градусов, передает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Пулково 16 января работает без отмен и задержек.