Пулково 16 января работает без отмен и задержек

Пулково 16 января работает без отмен и задержек
Пулково подготовили к зиме. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня в небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты. Обошлось без задержки рейсов.

Об этом стало известно в субботу, 16 января. Как сообщили на официальном сайте воздушной гавани, на онлйн-табло нет данных об изменении полетов, все воздушные судна вылетят по расписанию.

Информация об изменениях появится на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 14 января авиарейс Москва – Салехард был вынужден совершить экстренную посадку в Санкт-Петербурге.

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