На Светлановской площади машина снесла светофор

В аварии никто не погиб. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии никто не погиб. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В результате инцидента все остались живы.

На Светлановской площади этой ночью, 18 февраля, произошла авария, в результате которой был поврежден светофор. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на повороте – по предварительным данным, водитель не справился с управлением, поэтому машина врезалась в светофор. В итоге конструкция лежит на земле. Мужчина остался жив и, кажется, не пострадал.

«Водитель жив, стоял, общался с товарищами ГИБДДшниками»,

— отмечает автор поста.

Видимо, причиной инцидента стала гололедиц. Напоминаем, что в городе ожидается похолодание до минус 20 градусов, в связи с чем дороги будут скользкими. Пешеходам и автомобилистам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге случилась серьезная авария с участием каршеринга.