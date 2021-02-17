В Петербурге случилась серьезная авария с участием каршеринга

В Петербурге случилась серьезная авария с участием каршеринга
Остается надеяться, что никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Движение трамваев приостановлено из-за инцидента.

В Выборгском районе сегодня вечером, 17 февраля, произошла серьезная авария с участием каршеринга. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте » в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на проспекте Энгельса. Там прямо на трамвайных путях столкнулись каршеринг и машина такси. В результате было приостановлено движение общественного транспорта, а вот автомобили пострадали не сильно.

Непонятно, есть ли травмированные люди и каково их состояние. Как много времени понадобится, чтобы восстановить движение трамваев – также остается невыясненным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Дунайском путепроводе парализовало движение из-за ДТП. Судя по снимкам, на месте происшествия работали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. О пострадавших не сообщается.

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