На Дунайском путепроводе парализовало движение из-за ДТП

На Дунайском путепроводе парализовало движение из-за ДТП
ДТП на Дунайском путепроводе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На юге Петербурга водители встали в серьезную пробку из-за автомобильной аварии, которая перегородила все полосы на Дунайском путепроводе.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло в вечерний час пик на Дунайском путепроводе. Со слов очевидцев, участники массовой аварии заняли все полосы движения, что собрало большую пробку.

«Замес на Дунайском путепроводе в сторону Московского шоссе. Заняты все полосы, объезд между разбитых автомобилей», — пишет автор публикации.

ДТП на Дунайском путепроводе. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Судя по снимкам, на месте происшествия работали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что КамАЗ протаранил дорожное ограждение, чудом не задев трамвай в Петербурге.

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