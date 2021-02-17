КамАЗ протаранил дорожное ограждение, чудом не задев трамвай в Петербурге

В Калининском районе Петербурга КамАз чудом не врезался в трамвай с пассажирами. Водитель потерял управление.

Дорожный инцидент случился в среду, 17 февраля, ядом с железнодорожной станцией «Ручьи». Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Водитель большегруза не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего грузовая машина протаранила в придорожные ограждения. По словам очевидцев, транспорт чудом не столкнулся с проезжающим трамваем.

Другие подробности выясняются.

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