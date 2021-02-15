Иномарка сбила женщину, переходившую дорогу по «зебре» на Коломяжском

Иномарка сбила женщину, переходившую дорогу по &#171;зебре&#187; на Коломяжском
Водитель легковушки сбил пешехода. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

На Коломяжском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием пешехода. Женщина лежит на проезжей части.

Авария случилась сегодня вечером, 15 февраля, у дома №17. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу к ТЦ Ситимолл, когда на нее наехал автомобиль марки Volkswagen Polo.

«Едет скорая», — написал автор записи.

На кадрах видно, что женщина лежит на проезжей части, ее окружили неравнодушные прохожие. Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что столкнувшиеся фура, ГАЗель и трактор собрали гигантскую пробку на КАД.

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