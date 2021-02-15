Столкнувшиеся фура, ГАЗель и трактор собрали гигантскую пробку на КАД

Столкнувшиеся фура, ГАЗель и трактор собрали гигантскую пробку на КАД
Место ДТП. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

На 96-м километре внешнего кольца КАД произошла авария с участием фуры, грузовика и трактора. На месте сразу же собралась многокилометровая пробка.

Авария случилась сегодня, 15 февраля, возле съезда на Колтушское шоссе. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, гигантская пробка тянулась от Мурманского шоссе. После столкновения трактор отскочил под колеса мимо проезжающих машин, перегородив большую часть дороги.

По предварительным данным, пострадавших в аварии с «тяжеловесами» нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленинском собралась пробка после ДТП с легковушками. К месту аварии приезжала машина реанимации.

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