Столкнувшиеся фура, ГАЗель и трактор собрали гигантскую пробку на КАД

На 96-м километре внешнего кольца КАД произошла авария с участием фуры, грузовика и трактора. На месте сразу же собралась многокилометровая пробка.

Авария случилась сегодня, 15 февраля, возле съезда на Колтушское шоссе. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, гигантская пробка тянулась от Мурманского шоссе. После столкновения трактор отскочил под колеса мимо проезжающих машин, перегородив большую часть дороги.

По предварительным данным, пострадавших в аварии с «тяжеловесами» нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленинском собралась пробка после ДТП с легковушками. К месту аварии приезжала машина реанимации.