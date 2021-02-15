На Ленинском собралась пробка после ДТП с легковушками, на месте реанимация

На Ленинском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых авто. На месте реанимация.

Авария случилась в понедельник, 15 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Водитель Хендая в скорой. Транспорт стоит в сторону метро от Стачек», — написал автор записи.

На кадрах видно, что у белой легковушки повреждена боковая часть. На дороге разбросаны осколки и детали транспортных средств.

Точные причины аварии выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уборочная техника протаранила шесть припаркованных машин в Купчино.