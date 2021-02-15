На Ленинском собралась пробка после ДТП с легковушками, на месте реанимация

На Ленинском собралась пробка после ДТП с легковушками, на месте реанимация
Место ДТП. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

На Ленинском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых авто. На месте реанимация.

Авария случилась в понедельник, 15 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Водитель Хендая в скорой. Транспорт стоит в сторону метро от Стачек», — написал автор записи.

На кадрах видно, что у белой легковушки повреждена боковая часть. На дороге разбросаны осколки и детали транспортных средств.

Точные причины аварии выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уборочная техника протаранила шесть припаркованных машин в Купчино.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости СПб реанимация


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шел к контролю, да не дошел: Смольный пытался получить власть над ...
Генералы массово увольняются из Росгвардии
Центробанка предупредил россиян о новом виде кибермошенничества
Соседи отблагодарили хозяйку иномарки мусором на капоте за парковку у парадной
Мужчина погиб, провалившись на снегоходе под лед Ладожского озера
Не хочет ни денег, ни извинений: зачем избитая в Петербурге экс-супруга ...
Один из медведей центра «Велес» неожиданно проснулся
Петербуржцам объяснили исчезновение мобильного пункта вакцинации у метро