Уборочная техника протаранила шесть припаркованных машин в Купчино

Уборочная техника протаранила шесть припаркованных машин в Купчино
Снегоуборочная техника задела припаркованные машины. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Утро понедельника, 15 февраля, не задалось для автомобилистов с Малой Балканской улицы. Снегоуборочные машины протаранили сразу шесть легковушек.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло у дома №6 по Малой Балканской улице во Фрунзенском районе. Там уборочная техника влетела в припаркованные вдоль дороги автомобили. Со слов очевидцев, машины коммунальных служб задели сразу шесть легковушек.

Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, ДТП устроили три снегоуборочные машины. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красном Селе водитель не справился с управлением и снес ограждения вместе с иномаркой. На данный момент состояние водителя неизвестно.

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