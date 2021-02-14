В Красном Селе водитель не справился с управлением и снес ограждения вместе с иномаркой 

В Красном Селе водитель не справился с управлением и снес ограждения вместе с иномаркой 
Водитель не справился с управлением. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Петербурге поздно вечером случилась очередная авария. На этот раз водитель внедорожника в Красном Селе не справился с управлением на скользкой дороге и разбил свою машину.

Об этом стало известно в воскресенье, 14 февраля. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте», на повороте водителю не удалось перестроиться из-за гололеда, и он влетел в ограждение на трассе. Кроме этого, водитель зацепил «Шевроле», который ехал спереди.

Отметим, что водителю повезло и его автомобиль не перевернулся, однако сам внедорожник получил значительный ущерб, также пострадали и предметы поблизости. Сама авария попала на видео, в котором можно увидеть сам момент заноса.

На данный момент состояние водителя неизвестно. К месту происшествия прибудут сотрудники спецслужб для устранения последствий аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что скорая и спасатели прибыли на Садовую из-за ДТП иномарки с каршерингом.

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