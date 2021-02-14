Скорая и спасатели прибыли на Садовую из-за ДТП иномарки с каршерингом

Авария на Садовой улице. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Авария на Садовой улице. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В центре Северной столицы случилась серьезная авария поздно вечером. Иномарка столкнулась с арендованным автомобилем. На месте работают спасатели.

Об этом стало известно в воскресенье, 14 февраля. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте», авария случилась возле одного из домов на Садовой улице. Из-за столкновения пришлось вызывать пожарных и скорую помощь.

Отметим, что на данный момент точная причина ДТП неизвестна. По кадрам местных жителей мы можем увидеть, что оба автомобиля получили серьёзный ущерб при столкновении. Состояние водителей уточняется.

Улица оказалась полностью перекрытой. Проехать не может даже общественный транспорт, в том числе трамваи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы заметили пожарных и скорую на Коломенской улице. На данный момент точная причина произошедшего неизвестна, однако местные жители взволновались, увидев машины спасателей.