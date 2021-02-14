Петербуржцы заметили пожарных и скорую на Коломенской улице

В Северной столице спасатели прибыли по вызову на Коломенскую улицу. На месте происшествия работает также скорая помощь и газовая служба.

Об этом стало известно в воскресенье, 14 февраля. Как сообщают очевидцы, участок Коломенской улицы от Свечного до Кузнечного переулков перекрыт спецтехникой. На данный момент точная причина произошедшего неизвестна, однако петербуржцы взволновались, увидев машины МЧС и скорую помощь.

Отметим, что на месте происшествия работают сотрудники газовой службы. Точной информации о случившемся не поступала. Данные уточняются. По кадрам местных жителей можно увидеть несколько машин спецтехники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что скорая и пожарные приехали к месту ДТП в Петроградском районе. По словам очевидцев, два белых седана не смогли поделить перекресток Большого проспекта П.С. и Гатчинской улицы.