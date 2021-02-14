Скорая и пожарные приехали к месту ДТП в Петроградском районе

Скорая и пожарные приехали к месту ДТП в Петроградском районе
Место ДТП. Фото: ://vk.com/spb_today

В воскресенье, 14 февраля, в Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковушек.

По словам очевидцев, два белых седана не смогли поделить перекресток Большого проспекта П.С. и Гатчинской улицы. На место ДТП прибыли скорая и пожарные.

«Два белых седана столкнулись на перекрёстке Большого проспекта П.С. и Гатчинской улицы», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Подробности ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что левый ряд дороги оказался заблокирован для проезда. На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и ГАЗель. Второй транспорт оказался перевернут на бок. Движение на участке затруднено.

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дтп Петроградский район происшествия


 

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