ГАЗель перевернулась после ДТП с легковушкой на Софийской

ГАЗель перевернулась после ДТП с легковушкой на Софийской
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Колпинский район"

На Софийской улице в Петербурге произошло ДТП с участием двух машин. Один из транспортов оказался на боку.

Авария случилась пятничным утром, 12 февраля, на участке в сторону КАД. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Колпинский район» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, левый ряд дороги оказался заблокирован для проезда. На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и ГАЗель. Второй транспорт оказался перевернут на бок. Движение на участке затруднено.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в спасатели доставали водителя из искореженного авто после ДТП в Гатчинском районе.

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