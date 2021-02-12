ГАЗель перевернулась после ДТП с легковушкой на Софийской

На Софийской улице в Петербурге произошло ДТП с участием двух машин. Один из транспортов оказался на боку.

Авария случилась пятничным утром, 12 февраля, на участке в сторону КАД. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Колпинский район» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, левый ряд дороги оказался заблокирован для проезда. На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и ГАЗель. Второй транспорт оказался перевернут на бок. Движение на участке затруднено.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в спасатели доставали водителя из искореженного авто после ДТП в Гатчинском районе.