Спасатели доставали водителя из искореженного авто после ДТП в Гатчинском районе

В Гатчинском районе Ленобласти легковой автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. Водителя пришлось вырезать из искореженного авто.

Серьезное ДТП произошло вечером в четверг, 11 февраля, в деревне Туганицы. Как сообщили 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, водитель находился в отечественном авто один.

В результате столкновения автомобилиста зажало так, что потребовалось спецоборудование, чтобы достать его из поврежденного транспорта. Он потерял сознание. Медики на месте оказали пострадавшему помощь и госпитализировали.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП на КАД. В результате столкновения загорелся автомобиль, который тушили неравнодушные водители.