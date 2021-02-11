На КАД произошла авария, собравшая пробку

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В результате загорелся автомобиль, который тушили неравнодушные водители.

На КАД поздним вечером 11 февраля произошла жесткая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на 55 километре внутренней стороны КАД недалеко от Большого Обуховского моста. Там столкнулись несколько машин, в результате чего загорелась легковушка и образовалась серьезная пробка.

«Было около 10-14 человек кто помогал устранить огонь и помочь пострадавшим. Помощь сейчас очень скупо цениться, но я увидел самоотверженность людей»,

— написал один из свидетелей.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ленинском произошла авария, остановившая трамваи.