На КАД произошла авария, собравшая пробку

В результате загорелся автомобиль, который тушили неравнодушные водители.
На КАД поздним вечером 11 февраля произошла жесткая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось на 55 километре внутренней стороны КАД недалеко от Большого Обуховского моста. Там столкнулись несколько машин, в результате чего загорелась легковушка и образовалась серьезная пробка.
«Было около 10-14 человек кто помогал устранить огонь и помочь пострадавшим. Помощь сейчас очень скупо цениться, но я увидел самоотверженность людей»,
— написал один из свидетелей.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ленинском произошла авария, остановившая трамваи.