На Ленинском произошла авария, остановившая трамваи

На Ленинском произошла авария, остановившая трамваи
В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобилисты отмечают, что передвижение по участку дороги затрудненно, так что стоит продумать свой маршрут заранее.

В Красносельском районе сегодня вечером, 11 февраля, произошла авария с участием трамвая. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников. Там столкнулись трамвай и легковой автомобиль. В результате движение трамваев заблокировано.

«60-ые трамваи пока не ходят»,

— сообщает один из свидетелей.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «ГАЗель» застряла под ж/д мостом на Дальневосточном. Водитель занял целую полосу, поэтому другим машинам теперь нужно его объезжать и сбавлять скорость движения.

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